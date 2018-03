Guasto in una cabina: senza luce in diverse vie della città

Cali di luce in diverse zone di Ravenna: venerdì, intorno alle 13.55, in alcune vie del ravennate è venuta a mancare la luce, a causa di un guasto su una rete dell'alta tensione che fornisce una delle cabine primarie della città. Il disservizio, tuttavia, è durato solo una decina di minuti, dopodichè la situazione è rientrata nella norma. Non sono state registrate situazioni di criticità o emergenza.