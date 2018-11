I migliori ristoranti qualità-prezzo scelti dalla Guida Michelin: ben cinque nel ravennate

'Bib Gourmand', ovvero quei ristoranti con un ottimo rapporto qualità prezzo. In provincia di Ravenna sono ben cinque i luoghi di ristoro scelti dalla guida Michelin 2019 - che sarà presentata a Parma il prossimo 16 novembre - dove con meno di 35 euro si possono soddisfare sia il portafoglio che il palato. In tutta l'Emilia-Romagna sono 32 i locali scelti, su un totale in Italia di 257 ristoranti. Nella nostra provincia è stata selezionata la Trattoria Flora di via Ragone, a Faenza La Baita e Ca' Murani, a Milano Marittima l'Osteria del Gran Fritto e a Russi La Cucoma.

"Il rapporto qualità-prezzo à certamente un elemento importantissimo di selezione, ma lo è ancora di più la passione per la tavola che si respira nei ristoranti Bib Gourmand - spiega Sergio Lovrinovich, direttore della guida Michelin Italia - in cui si gustano ricette spesso tradizionali, proposte fedelmente, completamente rivisitate o con leggere personalizzazioni. Sono ristoranti in cui anche la selezione di vini denota grande attenzione verso i produttori che maggiormente valorizzano la cucina dello chef, creando un momento di piacere davvero unico e a buon prezzo".

In Regione

Ad Argelato 'L'800', mentre a Bologna si trovano 'Al Cambio', osteria Bartolini e la Trattoria di via Serra, mentra a Rastignano di Pianoro troviamo l'osteria 'Al numero sette'. Per Modena a Campogalliano la Trattoria Barchetta, a Finale Emilia l'Osteria la Fefa e a Lama Mocogno la Vecchia Lama. Per Ferrara Ca' d'Frara e a Gaibana la Trattoria Lanzagallo. Per Forlì-Cesena c'è Castrocaro Terme con Trattoria Bolognesi da Melania, Cesenatico Osteria del Gran Fritto, Longiano Dei Cantoni e Meldola Il Rustichello. Per Rimini a Novafeltria osteria Del Turista-da Marchesi e a Coriano, Vite. Per Piacenza a Monticelli d'Ongina Antica Trattoria Cattivelli, a Ponte dell'Olio Locanda Cacciatori, a Rivergaro Caffè Grande. Nel reggiano un solo ristorante, la Trattoria da Probo a Bagnolo di Piano. A Parma città l'osteria 'Del 36' e Trattoria Ai Due Platani, nel parmense a Fidenza il Podere San Faustino e l'Osteria del 36, a Salsomaggiore l'Osteria del Castellazzo e la Trattoria Ceriati, a Torrile Vicomero Romani e a Calestano la locanda Mariella.

