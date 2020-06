"Siamo pronti a ripartire": il simpatico video delle guide turistiche dell'Emilia-Romagna

"C'era una volta un gruppo di guide turistiche piene di passione ed energia. All'improvviso furono costrette a restare in casa senza più voce in un mondo pieno di mascherine". Questa l'introduzione al video pubblicato da alcune guide turistiche della nostra regione, questa la situazione delle guide italiane che - dopo il lockdown forzato a causa del Coronavirus - solo ora cominciano a uscire e a riprendere in mano la loro vita e il loro lavoro. Al video ha partecipato anche il cantautore bolognese Andrea Mingardi, che ha sposato la causa delle guide: sua anche la canzone "Ci vuole un po' di rock&roll" che fa da sottofondo al video. Il progetto è certificato da Apt Servizi Regione Emilia Romagna.

"In Emilia Romagna siamo gente di cuore ed energia - spiegano le guide - L'energia che ci spinge a riprendere la nostra attività forti delle nostre competenze, della nostra formazione, del nostro bagaglio culturale, tutto in sicurezza, pronte a svelarvi ancora una volta tutto il bello che ci circonda. Torna alla scoperta dell'Emilia Romagna in compagnia di una guida turistica abilitata, sicurezza e competenza al primo posto!".