I chioschi di piadina si 'vestono' a tema per sostenere la squadra cervese a Ironman 2019

Cna e Confartigianato di Cervia sostengono Cerviaman, la squadra degli atleti cervesi che parteciperanno alle differenti competizioni previste per l’imminente Ironman Italy Emilia Romagna 2019. Il progetto, nato dall’intuizione di Roberto Bagnolini con l’intento di dare merito ai ragazzi cervesi che si sono cimentati nell’edizione 2018 nel super triathlon, ha visto riunirsi sotto un’unica bandiera 22 cervesi che, fra uomini e donne, si cimenteranno nelle tre differenti discipline previste il prossimo week end del 21 e 22 settembre.

Cna e Confartigianato locali, da sempre attente alle politiche di squadra e di comunità, hanno immediatamente aderito al progetto per sostenere i “nostri” ragazzi. Nell’occasione i chioschi e le piadinerie in negozio aderenti alle associazioni artigiane che si trovano, nel Comune di Cervia, lungo il percorso Bike e Run delle competizioni di sabato 21 e domenica 22 settembre prossimo, saranno “vestiti” e caratterizzati con i colori della squadra cervese trasformandosi nei luoghi ideali dove i tifosi potranno incitare e sostenere gli atleti.

Ironman rappresenta un’importante manifestazione per Cervia per la visibilità a livello mondiale e per l’incoming che riesce a realizzare in un periodo in cui la stagione turistica volge agli sgoccioli, realizzando un indotto molto interessante per le attività. Cna e Confartigianato vogliono contribuire a costruire rete in città, continuare a creare entusiasmo attorno a una manifestazione che è entrata a far parte del dna di Cervia, coinvolgendo le attività economiche e nello stesso tempo sostenere gli atleti di casa, continuando a essere un punto di riferimento per la città.

“I chioschi di piadina rappresentano un elemento identitario e un marchio di Cervia - concludono Andrea Alessi e Stefano Venturi, responsabili rispettivamente di Cna e Confartigianato Cervia - e con molti collocati sul percorso di gara, ci è sembrato naturale e importante farli diventare icone di riferimento per gli atleti e tutti i tifosi di questa bellissima iniziativa; l’occasione permetterà di diventare sfondo alle tante fotografie che si porteranno a casa gli atleti e i tanti appassionati giunti da tutte le parti del mondo".