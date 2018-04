I Comuni cercano collaboratori: aperto il bando, come candidarsi

L'Unione della Romagna faentina ha avviato presso il centro per l'impiego la procedura per l'assunzione a tempo determinato di 4 collaboratori tecnici per la manutenzione generale dei beni del patrimonio comunale, strade e del verde (potatura e sfalcio erba) anche mediante utilizzo di attrezzature e macchine. Sono previsti tre posti presso il comune di Faenza e un posto presso il comune di Riolo Terme, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per circa 4 mesi.

Requisiti richiesti: maggiore età, titolo di studio terza media (o licenza elementare se conseguita entro l'anno 1962), possesso della patente C, essere privi di lavoro. Per candidarsi occorre presentarsi presso il centro per l'impiego in via S. Silvestro 3 - Faenza il giorno 4 maggio dalle 8,45 alle 12,45 muniti di documento di identità valido. Per maggiori informazioni è possibileconsultare il sito del centro per l'impiego della provincia di Ravenna, sezione dedicata alle offerte di lavoro, offerte della pubblica amministrazione (art 16 L. 56/87).