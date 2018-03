"I Corti", a Piangipane un concorso amatoriale di cortometraggi

I territori di Piangipane, San Michele, Camerlona e Santerno con la loro storia, l'ambiente, i paesaggi, i protagonisti, l'architettura saranno al centro di un concorso amatoriale finalizzato alla realizzazione di cortometraggi della durata massima di 5 minuti, che andranno a costituire un archivio documentario locale, testimonianza del presente, custode del passato e memoria per il futuro. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. I cortometraggi potranno essere realizzati nella forma di video, cartoni animati, documentari, inchieste, interviste e videoclip. Possono essere effettuati montaggi video di materiale grafico-visivo (foto, stampe, disegni, diapositive) o riversamenti da Vhs già esistenti. Un'apposita giuria premierà i migliori tre con abbonamenti alla stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Socjale di Piangipane.

I video dovranno essere consegnati entro il 30 giugno su supporto digitale (cd o dvd), in formato compatibile con la visione/proiezione da pv, insieme alla compilazione di apposita liberatoria, all'Ufficio decentrato di Piangipane oppure alla Biblioteca comunale “Fuori...legge”, entrambi in Piazza 22 Giugno 1944, 6 a Piangipane. L'evento finale, nel quale saranno proiettati i 15 cortometraggi selezionati dalla giuria e premiati i tre vincitori, è previsto per sabato 6 ottobre, alle 17 al Teatro Socjale in via Piangipane,153. L'iniziativa è promossa dalla Pro Loco Piangipane, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio comunale decentrato di Piangipane (mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13, al numero 0544418804, oppure inviare una mail a e-mail bgentile@comune.ra.it) oppure alla Biblioteca comunale “Fuori...legge" (martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13; martedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30; sabato dalle 9 alle 12, tel. 0544 418853, e-mail biblio.piangipane@classense.ra.it).