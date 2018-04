I giardini della 'Città commestibile' diventano orti dove tutti possono coltivare e raccogliere

Sabato 14 aprile al Condominio Solidale Pantera Rosa di Cervia si è svolta la prima tappa dell’Incr!edible Day, a conclusione dei workshop del progetto “Incredible: una città commestibile”. L’iniziativa che si è svolta nel pomeriggio ha visto la partecipazione di numerose persone ed è stato un momento per scambiare riflessioni e idee, ma soprtattutto per lavorare la terra, zappando, seminando, innaffiando, per produrre ortaggi, frutta ed erbe aromatiche in comune.

Incredible - Una città commestibile, promosso dal Comune di Cervia, è un progetto pensato per dare un contributo inedito al superamento delle situazioni di vulnerabilità delle diverse forme familiari, attraverso azioni che facilitino l’accesso al cibo e attivino la collaborazione di tutta la comunità per coltivare orto-frutta (spontaneamente e gratuitamente) nelle aiuole, nei giardini e nei prati incolti (sia pubblici che privati), rendendo “incredibilmente commestibile” spazi inusuali. Ispirati dagli ottimi risultati ottenuti a Todmodern, la cittadina inglese che ha dato vita al movimento delle “città incredibilmente commestibili” (attivo con decine di comunità anche in Italia), la sperimentazione cervese mira a creare le condizioni perché non sia più la persona a “dover chiedere aiuto”, ma è il luogo che “può offrire aiuto” mettendo a disposizione le proprie risorse materiali (suolo) e immateriali (collaborazione solidale). Il progetto, incentrato su azioni di coinvolgimento della comunità, è beneficiario del contributo regionale L.R. 3/2010 Bando 2017.