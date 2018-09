I quadri realizzati dagli anziani in mostra per la "Giornata della Trasparenza"

La Giornata della Trasparenza dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna è stata ospitata martedì alla Fiera Biennale di Lugo. Nello stand dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stato distribuito materiale divulgativo e sono state date informazioni sui servizi e su tutte le strutture gestite dall’Asp: le Case residenze anziani (Cra) Sassoli di Lugo, F.lli Bedeschi di Bagnacavallo e Jus Pascendi Conselice e il Centro anziani Silvagni di Voltana. Erano presenti l’amministratore unico dell’Asp Pierluigi Ravagli, il direttore Monica Tagliavini e i responsabili di tutte le strutture assieme a operatori e volontari.

Lo stand ha ricevuto la visita del consigliere regionale Mirco Bagnari e degli anziani ospiti della Sassoli. Se molte sono state le richieste di informazioni sui servizi e le strutture gestite dall’Asp, particolare curiosità hanno suscitato anche le opere, esposte alle pareti, realizzate dagli anziani nell’ambito del progetto "Nonno, mi racconti una favola" sul quale l’Asp ha lavorato e lavorerà per tutto il 2018. Il progetto, che ha coinvolto finora 135 ospiti assistiti presso le diverse strutture, ha come base la favola e le emozioni che suscita durante il racconto, l’ascolto e il ricordo. Concretamente, gli anziani raccontano, ascoltano, guardano, manipolano, dipingono e in base all’attività espressiva scelta realizzano elementi decorativi ispirandosi alle favole, alla fantasia e soprattutto alle emozioni che ne derivano. L’attività diventa in tal modo “lavoro di tutti e per tutti” perchè si adatta alle caratteristiche individuali di ogni anziano.