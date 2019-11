I Vigili del fuoco celebrano la Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Mercoledì si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per l'occasione alle 16.30 presso Sala D'Attorre/Casa Melandri di via Ponte Marino si terrà il convegno "La Convenzione sui diritti dell’infanzia compie 30 anni". I Vigili del fuoco di Ravenna, invece, hanno esposto su un loro mezzo parcheggiato nel piazzale del comando di via Randi alcune immagini dell'Unicef che ritraggono i bambini meno fortunati.