I Vigili del fuoco portano i regali di Natale ai bimbi ricoverati in Pediatria

E' Natale anche in ospedale: giovedì mattina una delegazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, in presenza del primario Federico Marchetti. Un Vigile del fuoco, per l’occasione, era vestito con l’abito del cartone animato Sam il Pompiere. Si rinnova così l’iniziativa che negli anni scorsi ha suscitato bellissime emozioni nei bimbi ricoverati. In questa occasione il personale operativo, accompagnato dal Comandante Giuseppe Lomoro, ha donato tante sorprese ai piccoli pazienti, oltre a porgere loro i migliori auguri di buone feste e di una pronta guarigione.