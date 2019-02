Il sindacato Ugl apre ai giovani: tesseramento gratuito dai 18 ai 35 anni

Il segretario generale del sindacato Francesco Paolo Capone ha presentato questa iniziativa incitando le unità territoriali locali del sindacato a valorizzare i giovani affinché “raccolgano la fiaccola, si infiammino della nostra fede, e siano pronti e decisi a continuare la nostra fatica anche in rapporto alle evoluzioni del mercato del lavoro" .



Da parte sua Filippo Lo Giudice, segretario dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, si impegna a portare a termine questa missione ricordando che sul territorio è già attivo il segretario provinciale dell’Ugl Giovani Andrea Costantini che nella sua attività sindacale è già riuscito a coinvolgere e ad avvicinare studenti e coloro che si avvicinano per la prima volta al mercato del lavoro , con l’obiettivo di favorire una crescita sociale-culturale continua che riesca a coniugare sviluppo, coesione e tutela dei diritti.

“Apriamo le porte dei nostri uffici (via Bruni 20, tel. 0543/31014, giorni feriali dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18) ai giovani per cominciare questa avventura che , ne sono sicuro, sarà per loro davvero esaltante”: commenta il segretario dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice.