Il bar festeggia 40 anni di attività: "Esempio di impresa solida"

Sabato, in occasione della celebrazione dei 40 anni di attività del "bar Italia" a CervIa, il Direttore di Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi ha consegnato una riproduzione in terracotta e una pergamena al titolare del locale Ettore Raggi in segno di stima e riconoscenza. "Socio di Confcommercio Ascom Cervia, Raggi e la sua famiglia sono un esempio di impresa solida che negli anni – nonostante le difficoltà dovute al cambiamento dei flussi turistici e della rinnovata faccia della Piazza G. Garibaldi sulla quale si affaccia – ha continuato a credere nel proprio lavoro - commenta Brusi - Il bar Italia, inoltre, è stato anche uno dei luoghi che ha ospitato gli incontri della manifestazione letteraria “Cervia, la spiaggia ama il libro”".