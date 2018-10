"Il borgo dei borghi - Autunno 2018": nella sfida c'è anche Brisighella

Brisighella parteciperà anche quest'anno al concorso "Il borgo dei borghi - Autunno 2018". Si sfidano 60 borghi, tre per ciascuna regione (per l'Emilia Romagna Brisighella, Dozza e Gualtieri), tutti selezionati in collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia” costituito con il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo). 40 borghi – due per regione - sono alla loro prima partecipazione alla gara. Gli altri venti borghi (fra i quali Brisighella), selezionati tra quelli che hanno partecipato alle edizioni degli anni precedenti del “Borgo dei borghi, sono stati scelti in base ai risultati ottenuti. In particolare, per ciascuna regione è stato scelto il Borgo che ha ottenuto il miglior piazzamento. A parità di piazzamento in due diverse edizioni è stato scelto il borgo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I borghi sono suddivisi dagli autori, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio e sulla base delle valutazioni editoriali delle caratteristiche proprie di ciascun Borgo, in tre gruppi di 20 borghi ciascuno – uno per regione – denominati gruppo A, gruppo B e gruppo C. In quest'ultimo si trova inserita Brisighella. La pagina del sito invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito e contribuire così alla scelta dei 20 borghi che accederanno alla serata finale. Le votazioni degli utenti potranno essere effettuate fino alle ore 23.59 del 22 novembre. La gara tra 60 borghi Italiani andrà in onda dal 3 novembre al 24 novembre ogni sabato dalle ore 21.10 circa alle ore 23.10 circa su RaiTre. Sono previste tre serate “eliminatorie” (3, 10 e 17 novembre) e una serata “finale” (24 novembre), fatte salve diverse e non prevedibili prioritarie esigenze di palinsesto.

Il pubblico potrà partecipare alla gara eliminatoria ed esprimere di volta in volta la propria preferenza per il Borgo preferito assegnando il relativo voto mediante collegamento al sito www.rai.it/borgodeiborghi. Per quanto concerne la serata finale il voto potrà essere espresso unicamente mediante il televoto collegandosi all’utenza 894.222 (da fisso) e 475.475.0 (da mobile), secondo quanto definito nell’apposito regolamento del televoto. Alla definizione della classifica finale parteciperà anche una giuria tecnica. "Nel ringraziarvi anticipatamente della vostra collaborazione, ringrazio a nome di tutta la comunità brisighellese della mano che riuscirete a darci", afferma il sindaco Davide Missiroli.