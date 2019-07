Il giovane campione di parkour accolto in Municipio

Lunedì il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha ricevuto in Comune l’atleta massese Francesco Poli. Nel corso dell’incontro il primo cittadino si è complimentato con lo sportivo per la recente vittoria a Rimini, nel campionato italiano di Parkour, per la categoria Freestyle Junior 1. All’incontro erano presenti anche i genitori del ragazzo, Flavio e Samuela, e Davide Pirazzini ed Elena Brunori, rappresentanti della Ginnastica Artistica Lugo asd, società con cui gareggia Francesco. Il sindaco Daniele Bassi ha donato all’atleta una pergamena, mentre ai tecnici ha regalato alcuni volumi sulla storia di Massa Lombarda.

“Il risultato conquistato da Francesco rende orgogliosa tutta Massa Lombarda, perché frutto di tanto impegno e allenamento – ha dichiarato Daniele Bassi - Il nostro concittadino è infatti riuscito a ottenere questi riconoscimenti grazie alla sua costanza e serietà, che lo fanno allenare ben quattro volte a settimana. Si tratta di valori che, sono sicuro, gli sono stati trasmessi anche dalla famiglia e dalla società che lo allena. Per questo motivo i miei complimenti vanno anche a loro”.