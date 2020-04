Il motoclub dona 500 euro al Dipartimento della Protezione civile

Il motoclub “La Torre” di Alfonsine dà il suo contributo per affrontare l’emergenza Covid-19, con una donazione di 500 euro al Dipartimento della Protezione civile. “Il 13 aprile avremmo dovuto ospitare ad Alfonsine il nostro consueto Motoraduno della Liberazione - spiega la presidente Romina Bravetti -, evento che richiama ogni anno centinaia di motociclisti e che quest'anno avrebbe festeggiato la 16esima edizione. Le ben note limitazioni hanno impedito di poter fare l'incontro e abbiamo quindi deciso di utilizzare una parte di quanto sarebbe stato speso per un gesto di solidarietà”. “Ancora una volta il mondo dell’associazionismo ci dimostra la sensibilità della nostra comunità - ha dichiarato la vicesindaco Elisa Vardigli -. Ringraziamo il motoclub per questo gesto, che rinnova l’onda di solidarietà che abbiamo visto in queste settimane”.

