Il paese fa festa: circolazione modificata per quattro giorni

Nei prossimi giorni nella frazione di Sant'Andrea, a Faenza, è programmata la diciottesima edizione di “Sant'Andrea in festa”. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, promossa come ogni anno dalla società sportiva dilettanti Sant'Andrea, è stata emessa un’ordinanza che vieta la circolazione di tutti veicoli, a partire dalle 14 di venerdì 8 giugno fino alle 10 di martedì 12 giugno, in via Granarolo nel tratto comunale di accesso alla chiesa di Sant'Andrea, per circa trecento metri con direzione via Borghetto Sant'Andrea. Altre modifiche alla viabilità sono inoltre programmate venerdi 8 giugno in via Saviotti, dove per la festa di vicinato sarà vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli - dalle 18 alle 24.00 - nel tratto di via Saviotti compreso da via Marri fino all'intersezione con via Ballanti Graziani.

