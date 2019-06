Il Palio del Niballo ora si segue sull'app: l'ha creata un giovane liceale faentino

Segnare comodamente gli scudi che vengono assegnati durante la giostra del Niballo sul proprio smartphone senza bisogno di carta e penna: ora è possibile. La novità dell’ultim’ora è infatti una nuova app del Niballo Palio di Faenza grazie alla quale, durante la giostra che si terrà domenica 23 giugno allo stadio Bruno Neri, si potranno segnare sul proprio cellulare gli scudi conquistati nel corso delle sfide dai cavalieri dei cinque Rioni (Borgo Durbecco, Rione Giallo, Rione Nero, Rione Rosso, Rione Verde) e avere dunque in mano sul proprio smartphone, aggiornata in tempo reale, la classifica provvisoria della gara. L’app è scaricabile gratuitamente da Google Play Store con il titolo “Niballo Palio di Faenza”.

Nel corso delle venti tornate del Palio l’app sarà dunque utile per segnare i punti senza bisogno di portarsi dietro carta e penna, e soprattutto per verificare con immediatezza a video l’andamento della corsa per il proprio Rione. Al primo avvìo dell’app verrà fatto scegliere all’utente il proprio Rione preferito, e sarà inoltre possibile vedere classifica e scudi dell’anno scorso per confrontarli. L’app è stata ideata da Fabio Garavini, studente del liceo Scientifico Torricelli-Ballardini che da sempre ha avuto la passione per l’elettronica e l’informatica: "Sono un grande appassionato del Palio di Faenza – racconta – e tutti gli anni in occasione del Palio cercavo se esisteva un’app per segnare i punti che venivano assegnati nel corso della giostra e allora, non trovandola, ho deciso di realizzarla io e di regalarla al Palio della mia città".