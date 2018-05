Il 'Pinocchio' del Teatro del Drago premiato a Roma come miglior spettacolo

Grande soddisfazione per la compagnia Teatro del Drago di Ravenna/Famiglia d’Arte Monticelli che sabato ha vinto il premio per “Pinocchio" come miglior spettacolo alla prima edizione di “Eyes Wide Ope" al teatro Mongiovino di Roma. Il premio è stato indetto per dare un riconoscimento a miglior spettacolo, migliore regia, migliore drammaturgia e migliori attori della omonima rassegna. A svolgere il ruolo dei giudici sono stati proprio i piccoli spettatori, oltre a insegnanti e genitori: le giurie sono state seguite da un esperto che li ha aiutati a valutare gli spettacoli nella propria interezza, l’aspetto drammaturgico, musicale e visivo oltre alla complessità del lavoro. Un anno importante per il Teatro del Drago, che a marzo ha partecipato alle riprese per il nuovo videoclip di Edoardo Bennato all'Almagià.