Il Ponte sul Senio riaprirà solo nel 2019: "Grossi disagi alla viabilità"

E' stata ulteriormente prorogata l'interruzione del traffico lungo la strada provinciale 7 “Felisio” in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio, da giovedì 18 ottobre fino al 31 dicembre 2018. "Il 27 giugno 2018 presentai un’interpellanza alla quale il dirigente, secondo il regolamento, aveva assicurato una risposta. a tutt’oggi non abbiamo ottenuto riscontro, se non la notizia di un'ulteriore chiusura del tratto di via Felisio prorogata al fine anno per mancata disponibilità di componenti metalliche - commenta il consigliere di Civici Provincia di Ravenna Gianfranco Spadoni - Questa ragione continua a rendere ancora più difficoltosa la viabilità complessiva, creando non pochi disagi. Si chiede, dunque, una risposta (dovuta per legge) ben circostanziata, esortando l’amministrazione provinciale ad accelerare il più possibile la conclusione dei lavori".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !