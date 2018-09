Il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani a Ravenna per Dante 2021

Il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani in occasione della visita a Ravenna per Dante 2021, accompagnato dal presidente Antonio Patuelli e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, ha visitato la fondazione "Enzo Bettizza" che contiene tutti i volumi e gli scritti in originale del grande scrittore, giornalista di origine dalmata. Tajani ha ricordato la fugura di Bettizza che gli fu maestro di giornalismo negli anni in cui Indro Montanelli era direttore del giornale.