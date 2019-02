Il Rione Verde sbarca alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

La città di Faenza apre un’importante finestra su due delle principali manifestazioni che la caratterizzano: il Palio del Niballo e la Fiera di San Rocco. Il Rione Verde con il suo braccio operativo per l’organizzazione di eventi, l’Accademia Medioevale, è presente alla Borsa internazionale del turismo (Bit) in programma da sabato 9 a martedì 12 febbraio a Fiera Milano City, i 4 padiglioni espositivi coperti localizzati nel quartiere Portello, cuore del capoluogo lombardo, in supporto del nuovo polo fieristico di Rho-Pero. Rione Verde e Accademia Medioevale sono localizzabili agli stand F89 - F91 del Padiglione 3, ospiti dell’Unione Europea delle Cooperative (Uecoop) in qualità di coespositori.

“Andiamo ad illustrare la Fiera di San Rocco che organizziamo ogni anno all’inizio di novembre e il mondo del Palio del Niballo di cui siamo parte - spiega Luciano Dal Borgo, capitano del Rione Verde nonché presidente dell’Accademia Medioevale - Esponiamo due costumi storici d’epoca rinascimentale e distribuiamo materiale informativo su Faenza, le sue bellezze e i suoi eventi. L’invito dell’Uecoop, a cui siamo legati nel settore delle rievocazioni storiche d’ambiente medioevale e rinascimentale, ci offre l’occasione di dare maggiore evidenza al grande lavoro che già viene fatto per promuovere la città di Faenza”.