Il Sindaco di Solarolo a Salotto Blu: "Le unioni dei Comuni funzionano se ci si crede sul serio"

Stefano Briccolani, neo eletto primo cittadino a Solarolo, interviene sul dibattito in corso riferito alla efficacia delle unioni partecipando alla trasmissione condotta a VideoRegione da Mario Russomanno 'Salotto Blu' che andrà in onda lunedì alle 23.15: "L'esperienza della Unione della Romagna faentina (che comprende, oltre alla città manfreda, comunità di pianura e di collina) è positiva perché abbiamo saputo consorziate progetti ed effettive strategie di sviluppo. Mettere in comune attività solo per risparmiare costi e fare economie di scala, come talvolta è accaduto, non serve".