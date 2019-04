Il vento fa crollare alberi e portali segnaletici: lavori a Milano Marittima

Terza traversa chiusa al traffico per messa in sicurezza di un albero instabile a rischio caduta a Milano Marittima. Giovedì mattina le squadre del verde si sono messe al lavoro per l'inevitabile abbattimento, dovuto alle raffiche di vento di qualche giorno fa che hanno soffiato fino a raggiungere quasi i 100 chilometri orari. La riapertura al traffico è prevista in giornata. Terminati mercoledì pomeriggio, invece, i lavori di messa in sicurezza del portale segnaletico di via Nullo Baldini, anch'esso con ogni probabilità danneggiato dal maltempo dei giorni scorsi.