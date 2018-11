Il vicesindaco Fusignani incontra il comandante Cellamare al poligono di tiro

Il vicesindaco con delega alla Polizia municipale Eugenio Fusignani si è recato nei giorni scorsi al poligono militare Foce Reno dove ha incontrato il neo comandante Manfredi Cellamare. Si è trattato non solo di ricambiare la visita di cortesia che il tenente colonnello Cellamare aveva fatto in Comune all’ indomani del suo insediamento avvenuto il 19 ottobre scorso, ma di un’occasione per rinnovare quei legami di collaborazione e di dialogo che l’amministrazione intrattiene con il presidio dell’esercito a Casalborsetti e che ritiene importanti anche nell’ambito della sicurezza, sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli.

“Il poligono di Foce Reno - ha detto Fusignani – è stato sempre molto attento nel gestire la sua presenza all’ interno di un’area di pregio ma anche “critica” proprio per queste sue caratteristiche, riuscendo perfettamente nella convivenza delle attività di addestramento che vi si svolgono con quelle antropiche di cittadini e turisti e contribuendo a portare avanti le azioni di tutela. Si tratta per il Comune di una presenza importante, al confine della provincia di Ravenna, che consente a tutti sicurezza e serenità”. All’incontro erano presenti anche i tenenti colonnelli Gennarelli e Tampieri che coadiuvano il comandante nelle attività del Poligono.