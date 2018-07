Il vicesindaco Fusignani: "Oggi integrare forze dell'ordine e videosorveglianza è imprescindibile"

Il vicesindaco Eugenio Fusignani, insieme al comandante della Polizia municipale Andrea Giacomini, è intervenuto a un corso di formazione sulla “Videosorveglianza urbana integrata” rivolto a operatori della polizia locale, provinciale e comunale.

“Oggi diventa imprescindibile – ha detto Fusignani - integrare sempre di più il fondamentale presidio fatto dagli uomini con i servizi di videosorveglianza, dal momento che questi contribuiscono al controllo capillare del territorio laddove le risorse umane non possono essere presenti in maniera continua. Inoltre i nuovi algoritmi di alert inviati dagli “occhi elettronici” aiutano l’operatore a verificare in tempo reale cosa sta succedendo nella zona sorvegliata. A richiedere la presenza di tali sistemi sono anche gli stessi cittadini che in tal modo avvertono come più sicura la città, diminuendo il loro senso di insicurezza che quasi sempre restituisce un’immagine distorta di fenomeni pur da non sottovalutare. I sistemi di videosorveglianza non fanno solo da deterrenti, ma sono utili anche nel caso della necessità di indagini. Altro aspetto importante è l’operatività sinergica tra le varie forze di polizia”. Fusignani, assessore con deleghe alla sicurezza e polizia municipale, ha quindi fatto presente gli ingenti investimenti che il Comune di Ravenna sta predisponendo nei sistemi di videosorveglianza.