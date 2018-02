Immigrato irregolare trovato abusivo in una casa disabitata: arrestato

Arrestato un immigrato irregolare in Italia. E' l'esito di un controllo dei carabinieri della stazione di Fognano, nei pressi di Brisighella. I militari hanno ricevuto una segnalazione secondo cui in una casa del paese che in teoria doveva essere disabitata in realtà c'era un via vai sospetto di persone. Ed effettivamente i carabinieri hanno riscontrato che la casa veniva utilizzata come ricovero di fortuna da immigrati, in particolare all'interno c'era una persona. L'uomo, trovato senza documenti, ha dato generalità inesistenti. Portato a Faenza per accertamenti, è stato identificato in un marocchino di 34 anni, con tre alias diversi e un precedente di polizia per stupefacenti. Gli è stato quindi rinnovato il decreto di espulsione. Dopo la convalida dell'arresto, l'immigrato è stato liberato in attesa del processo per direttissima.