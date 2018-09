Imparare i segreti del vino e della degustazione con il corso per sommelier

Scoprire e conoscere tutti i segreti del vino. Questo è quanto persegue, da sempre, l'Associazione Italiana Sommelier (AIS). Per farlo basta seguire il programma di corsi propedeutici che l'associazione organizza sui territori. Anche a Faenza, dal 24 settembre con una serata di presentazione, gratuita e non vincolante, si potrà iniziare in questo viaggio tra le sfumature, i protagonisti e le caratteristiche di uno dei simbolo più amati e conosciuti del made in Italy.

Ogni livello permetterà di avvicinarsi sempre di più al mondo dell’enologia, seguendo la trasformazione dell’uva in vino, tappa per tappa, dalla vigna, alla cantina, alla bottiglia. Ma non solo: durante le lezioni serali si tratterà anche di spumanti, vini speciali, birre e distillati. Fiore all'occhiello della didattica che sarà insegnata a chi vuole approcciarsi a una metodologia degustativa il più "professionale" possibile è la fondamentale tecnica della degustazione, utilizzando la terminologia AIS, che permetterà al corsista di riuscire a valutare correttamente un vino. Saranno infine indicate alcune semplici norme utili per servire in maniera impeccabile un vino, organizzare una cantina, proporre il vino nel giusto calice e alla corretta temperatura. Al termine di ogni lezione, per conoscere meglio il vino, sarà organizzata una degustazione guidata di alcuni vini.

Il corso di Faenza si terrà ogni lunedì sera, dalle 20.30 alle 23.00, dal 1 ottobre al 10 dicembre con l'aggiunta di quattro serate organizzate, sempre in serata e nel solo mese di novembre, di mercoledì. Al termine del corso è prevista una visita a una cantina del territorio. Ogni corsista che intraprenderà questo viaggio enoico verrà dotato di materiale didattico composto da libri di testo e da quattro calici fondamentali per la degustazione. La delegazione Ais di Faenza, con la presenza del direttore di corso, Cristina Cavina (3396757763) e il delegato di Faenza Mirko Morini (3381271203) terranno una serata di presentazione lunedì 24 settembre alle ore 20.30 presso la sede del Rione verde in via Cavour 37 a Faenza.