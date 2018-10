Imparare l'arte del flirt con l'esperto sessuologo: un "sexy workshop" aperto a tutti

Imparare l’arte del flirt con un esperto in materia: il sessuologo Maurizio Bossi terrà a Ravenna un workshop di una giornata, 3 novembre prossimo, rivolto a persone interessate a diventare abili comunicatori anche attraverso la capacità di seduzione e il proprio fascino.

Il programma della giornata prevede lezioni sugli aspetti teorici legati alla percezione e alle dinamiche inerenti l’attrazione fra uomo e donna, nonché esercizi di simulazione attraverso la messaggistica e il role playng formativo. Il workshop si terrà nella sede di Urban Fabrica, in via Cavina 9 (sotto i porticati dello stabile Coop di via Faentina) sabato 3 novembre dalle 10,30 alle 18.30. Il costo è di 80 euro.

Maurizio Bossi, nato a Milano nel 1950, si laurea nel 1975 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano con successive specializzazioni in Andrologia e Chirurgia, idoneità in Urologia e Ginecologia e perfezionamento in Sessuologia. Dopo 15 anni di attività ospedaliera riceve incarichi di insegnamento presso gli atenei di Pavia, L’Aquila e Pisa in discipline sessuologiche. È autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche, coautore di quattro manuali/ trattati universitari e direttore scientifico di un’enciclopedia sulla sessualità. Dal 2000 si occupa di divulgazione medica quale giornalista radiotelevisivo.