In 300 alla merenda Avis tra musica, danza e "ficattole"

Domenica oltre trecento persone hanno partecipato alla tradizionale merenda di Avis Faenza, nella cornice dell’area verde del Centro sociale “Il Borgo”, in via Saviotti. Hanno allietato il pomeriggio il piano bar di Gabriele Bertozzi e l’esibizione di ginnastica ritmica e danza delle giovanissime dell’associazione Diamante Torelli di Faenza, nonché l’esibizione di danza orientale del ventre Taqsim. A tutti i soci effettivi è stata offerta una merenda a base di ficattola fritta con prosciutto crudo o formaggio e rucola, polenta al ragù, patatine fritte, dolci della casa, vino e acqua minerale.

"L’iniziativa ha registrato una partecipazione soddisfacente, grazie anche alla bella giornata di sole – commenta Angelo Mazzotti, presidente di Avis Faenza – La merenda rivolta ai nostri soci è un’iniziativa consolidata, che ripetiamo con lo stesso successo ogni anno al Centro sociale Il Borgo". Lo stesso Ranzi era socio di Avis Faenza fino a tre anni fa, fino cioè al sopraggiungere del limite di età per la donazione. "Il nostro è il secondo centro sociale più grande della Romagna – racconta il presidente - Abbiamo circa 1150 soci e ospitiamo vari corsi: di ginnastica, per imparare a suonare la chitarra, per imparare a fare la sfoglia, etc. Non è facile gestire il tutto, ma facciamo il possibile".