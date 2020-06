"In agricoltura, la terra non delude mai": la onlus invita i giovani a coltivare gli orti

“In agricoltura, la terra non delude mai”. È con questo motto che Charles Tchameni Tchienga, presidente della onlus "Il Terzo Mondo", e i suoi associati incitano i giovani ravennati - italiani e stranieri - a impegnarsi a coltivare la terra riconoscendo così all'agricoltura il suo pregio, oltre a restituirgli il suo rango d'importanza.

Tchameni dispone di un pezzo di terra nell'orto comunale di via Chiavica Romea dove, assieme ai suoi associati della onlus, coltiva diverse piante di stagione, anche quelle di origini africane, in particolare quelle Camerunensi. "Presto - dichiara con soddisfazione - raccoglieremo i frutti della terra grazie al nostro impegno solidale. Mangiare bio fa bene alla salute e quando le provvigioni provengono dalla determinazione e volontà sociale di mettersi in gioco maneggiando la terra, il gusto è imparagonabile".