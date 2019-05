In Classense la cerimonia di conferimento del premio Enrico Liverani

Un’affollatissima sala Muratori della biblioteca Classense ha ospitato sabato mattina la cerimonia di conferimento del premio Enrico Liverani. Il premio, patrocinato dal ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stato fortemente voluto dall’associazione "Con Enrico nel cuore" ed è stato sostenuto dal Comune di Ravenna, dalla biblioteca Classense, dalla Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese – che ha contribuito alla sponsorizzazione - e dalla Ausl Romagna.

Circa un centinaio sono stati i partecipanti, provenienti da tutta Italia, che si sono impegnati sul tema "i ricordi", sviluppato nelle tre sezioni del concorso: racconto, poesia e fotografia. Il contributo solidale richiesto per partecipare al premio andrà a rifornire ulteriormente di libri la biblioteca Liverani, all’interno dell’ospedale S. Maria delle Croci. La giuria del premio era composta dallo scrittore Eraldo Baldini, dall'artista visivo Andrea Bernabini, dal fotografo Gabriele Pezzi, dal direttore dell'Istituzione Biblioteca Classense Maurizio Tarantino e dalle componenti del direttivo dell'associazione “Con Enrico nel cuore": la professoressa Livia Santini, Rossella Liverani mamma di Enrico e Natascia Tronconi. La giuria ha ringraziato tutti i partecipanti. Dopo un breve saluto delle autorità, la professoressa Manuela Racci (docente al liceo Morgagni di Forlì ed esperta di libroterapia) ha tenuto una conferenza dal titolo “Quando qualcuno parla il buio scompare: la libroterapia come prontuario per l’anima”.

Le premiazioni

SEZIONE POESIA

Premio speciale:

poesie della classe quinta della scuola primaria Bartoletti di Savarna

Menzione di merito:

"Terza generaziò" di Roberto Magnani

"Vorrei tenerti tra le braccia" di Stefania Raschillà

"Il mio lutto per te" di Stefania Tosi

3° classificato ex aequo "Amore e morte" di Veronica Angioletti

3° classificato ex aequo "A mio fratello" di Rita Rambelli

2° classificato "La motociclettina" di Saverio Franceschini

1° classificato "Bruno e Rosalba" di Franco Casadei

SEZIONE RACCONTO

Menzione di merito:

"Una piazza nel cuore" di Laura Montanari

"I ricordi" di Alessandra Bollini

Premio speciale "Rumore di ricordi" di Eleonora Morlotti

3° classificato "Un dono immenso" di Carlotta Santini

2° classificato "A sem pri murt!" di Loretta Buda

1° classificato "Pirati" di Pierpaolo Zoffoli

SEZIONE FOTOGRAFIA

3° classificato "Ricordi di emozioni di carta" di Mauro Zoboli

2° classificato "Lacrima indiana" di Katia Scodino

1° classificato "L'arte impreziosisce gli occhi, il cuore e l'anima" di Paolo Pizzimenti