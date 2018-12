Inaugura una palestra specializzata in 'fitness funzionale': ecco come funziona

Domenica 16 dicembre apre i battenti a Faenza "Lotofit", palestra dedicata esclusivamente a corsi e allenamento funzionale, il tipo di attività che ha come scopo primario il potenziamento dei movimenti base del corpo umano e non solo i suoi muscoli. Il taglio del nastro è fissato per le 14.30 in corso Mazzini 99/A.

Lotofit è nata a Forlì nel 2011, conta più di 2500 clienti e due palestre. I suoi fondatori, Marco e Pietro, appena laureati hanno deciso di proporre quella che per i tempi era una disciplina nuova con un tocco personale. Per questo hanno concentrato la propria attività su alcuni elementi: numero chiuso per garantire il giusto rapporto tra il trainer e gli iscritti, la certezza di un corso sempre a disposizione, anche se si è da soli, l’utenza libera nei corsi, con prenotazioni agevoli tramite app e, infine, un team di laureati in scienze motorie formati e con esperienza. Dopo aver creato le prime due palestre a Forlì, Pietro e Marco hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura a Faenza. In occasione dell’inaugurazione, i partecipanti avranno un'agevolazione sull’iscrizione.