Inaugurata la nuova tensostruttura del Palazzetto di Russi

Domenica mattina è stata inaugurata la nuova tensostruttura e il nuovo parquet del Palazzetto “Fabio Valli” presso gli impianti sportivi di Russi, con ingresso da Largo Bersaglieri 5. "Una bella giornata per lo sport della nostra comunità - ha detto il sindaco Sergio Retini al taglio del nastro - Un’ opportunità in più per i nostri ragazzi che si aggiunge alla piscina e a tutti gli altri impianti sportivi rinnovati. Un grande ringraziamento a tutte le società sportive per la loro preziosa attività e alla ditta Frega Luciano che ha contribuito, nell’ambito di una convenzione urbanistica, alla realizzazione della tensostruttura.