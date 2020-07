Una "sfilata" lungo il Candiano: in Darsena inaugura la nuova passerella

Inaugurerà ufficialmente martedì 21 luglio il primo tratto della passeggiata lungo il canale Candiano, 280 metri da via D’Alaggio a via Zara, realizzato con un investimento da 700mila euro nell’ambito del progetto “Ravenna in Darsena, il mare in piazza”, inserito nel bando Periferie. Parteciperanno tra gli altri all'inaugurazione il sindaco Michele de Pascale, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale Daniele Rossi, il comandante della Capitaneria di porto Giuseppe Sciarrone.

Il progetto tanto atteso, che cambierà il volto del lungocanale ravennate, aveva visto l'apertura dei cantieri già nell'autunno del 2019, ma in questa primavera gli interventi per rinnovare l'immagine della Darsena sono stati bloccati a causa dell'emergenza Coronavirus. Dopo la sospensione causata del Covid, i lavori sono ripresi dal 27 aprile.

“Un luogo che dà forza ad una città è sicuramente la Darsena, che con la sua storia continua a farci sognare i momenti degli arrivi e delle partenze – spiega Angelo Bagnari, titolare ed export manager dell’impresa di Villanova di Bagnacavallo che cura i lavori - Per la nostra azienda, per le nostre persone, durante questo strano, instabile periodo, è sicuramente la miglior partenza”.

Alla fine di questo primo stralcio di lavori (in prospettiva sarà di oltre 1 chilometro), Ravenna avrà una nuova passeggiata sull’acqua a una decina di minuti a piedi da Piazza del Popolo attrezzata con panchine, gradonate per piccoli eventi, verde, alberature, illuminazione notturna, interamente rivestita da un materiale “caldo” come il legno naturale, di un’essenza dura e durevole, che necessita di pochissima manutenzione.