Scoppia un incendio nell'allevamento: tanti uccelli morti tra le fiamme

Un brutto incendio si è sviluppato lunedì sera nell'allevamento Pelloni a Glorie di Mezzano, che gestisce animali selvatici e da cortile come polli, conigli, faraone, capponi, quaglie, starne, pernici e fagiani. Intorno alle 18 i Vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti nell'azienda in via Traversa, dove per cause ancora in corso d'accertamento era scoppiato l'incendio nel quale hanno perso la vita diversi uccelli, raggiunti dalle fiamme mentre erano nelle gabbie. L'incendio è stato spento dal personale dell'allevamento, poi sono intervenuti i pompieri con due squadre e l'autobotte per cercare di capire che cosa abbia dato il via alle fiamme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto Massimo Argnani