Devastante incendio a Faenza, continua la lotta contro le fiamme: "Situazione ormai sotto controllo"

Si è lavorato incessantemente tutta la notte e sabato mattina l'incendio alla Lotras di Faenza è ormai sotto controllo. "Si confida di domarlo definitivamente nelle prossime ore", è l'aggiornamento del sindaco manfredo, Giovanni Malpezzi. Il rogo è scoppiato nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì e le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. All'interno del capannone di oltre 20mila metri quadri si trovava stoccato materiale vario, tra cui tonnellate di plastica, ceramica e olio alimentare, ma anche vestiario e componenti d'auto.

Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del fuoco di Faenza e Ravenna, ma vista l'enorme dimensione dell'incendio sono stati raggiunti in supporto dai colleghi di Forlì e Bologna. Hanno operato anche gli elicotteri per accelerare le operazioni di spegnimento delle lingue di fuoco e sono state utilizzate anche le autocisterne dall'aeroporto Ridolfi e da altre zone della Romagna. I tecnici del Servizio di pronta disponibilità di Arpae Ravenna sono intervenuti per i controlli ambientali, effettuando campionamenti per verificare la qualità dell’aria e il corretto smaltimento delle acque di spegnimento e di altre sostanze inquinanti fuoriuscite dal luogo dell´incendio. Sono state effettuate misure attorno allo stabilimento con fiale Draeger per rilevare specificatamente acido cloridrico, cloro, ammoniaca e cloruro di vinile: non è stata rilevata la presenza di nessuna di queste sostanze nell’aria.