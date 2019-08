Incendio Lotras, i vigili del fuoco combattono contro fumo e alte temperature

Anche quella tra sabato e domenica è stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco allo stabilimento Lotras di via Deruta. Il personale di 115 ha lavorato incessantemente con mezzi pesanti (escavatori con pinza taglia-cemento) per entrare dentro al cuore del capannone. Alle 7, aggiorna il sindaco Giovanni Malpezzi, "il fabbricato risultava tagliato in due dal lato corto verso l'autostrada. I pompieri sono entrati dentro in condizioni molto difficili, causa il denso fumo e le elevate temperature. L'incendio è sostanzialmente spento, ma le braci sono incandescenti e quando vengono smosse dalle ruspe, si solleva nuovamente fumo". "Sarà un lavoro ancora lungo, ma la fase critica è in via di superamento - conclude il primo cittadino -. Un grazie di cuore a tutti gli uomini (e anche diverse donne Vigili del Fuoco) che in questi giorni "roventi" stanno lavorando per noi".