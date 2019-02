Le fiamme si sviluppano dal sottotetto: incendio in un'abitazione, ora è inagibile

Un incendio si è sviluppato la mattinata di sabato a Giovecca di Lugo, in via Bastia Vecchia all'altezza del civico 230. Le fiamme si sono sviluppate dal sottotetto di un'abitazione e hanno interessato anche la mansarda. Sul posto si sono precipitati due squadre dei vigili del Fuoco, una da Faenza e una da Lugo, l'autobotte da Ravenna e l'autoscala da Ravenna. I vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo, fino alle 15:30 del pomeriggio, per domare le fiamme. La casa è stata dichiarata inagibile. Al suo interno vi erano due persone, inquilini e non proprietari dell'immobile, che non hanno riportato ferite. Indagini in corso.