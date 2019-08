Scoppia un incendio nella stazione ecologica: i Vigili del fuoco spengono le fiamme

Nella tarda mattinata di mercoledì, poco dopo le 13, si è sviluppato un incendio nei pressi della Stazione ecologica di Hera situata tra la Romea nord e via delle Aie a Cervia. Le fiamme si sono sviluppate nella zona del deposito della carta per cause ancora in corso d'accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco con partenza e botte da Ravenna e Cervia. L'intervento per spegnere le fiamme e bonificare la zona è terminato dopo circa tre ore, intorno alle 16. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Cervia-Milano Marittima.