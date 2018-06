Brucia un trattore, campo in fiamme sull'Adriatica: danni per circa 100mila euro

Un secondo incendio, dopo quello scoppiato in mattinata nella zona industriale del Porto, si è verificato mercoledì nel ravennate. Attorno alle 14.30 in un campo nei pressi della statale Adriatica, tra gli abitati di Voltana e Taglio Corelli, un trattore con attaccato dietro l'imballatore ha improvvisamente preso fuoco mentre il macchinista stava lavorando. Le fiamme hanno poi coinvolto anche la porzione di terreno circostante.

Un alta colonna di fumo nero, visibile da una lunga distanza, si è alzata in cielo e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Lugo e di Ravenna con una partenza, la botte e un mezzo di supporto per incendi agricoli. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale della Bassa Romagna per gestire il traffico della statale. I pompieri hanno impiegato circa un'ora per domare le fiamme, poi hanno bonificato la zona. Sembrerebbe trattarsi di un incendio di tipo accidentale, forse dovuto a un guasto tecnico del trattore; danni ingenti visto l'elevato valore dei mezzi, si parlerebbe di circa un centinaio di migliaia di euro.