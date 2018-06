Incidente di caccia: l'amico spara, lui viene colpito all'occhio e ad una mano

E' rimasto ferito da alcuni "pallini" sparati dall'amico. Un faentino di 65 è stato sottoposto nei giorni scorsi ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale civile di Faenza. Sull'episodio, avvenuto mercoledì scorso, hanno indagato gli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza. Secondo quanto appurato, il malcapitato si era recato con un suo amico all’interno di un azienda agricola locale per effettuare un controllo ai corvidi e storni, attività di caccia per cui erano stati preventivamente autorizzati. Durante il controllo l’amico, un faentino di 57 anni, ha esploso un colpo con il proprio fucile in direzione di una ghiandaia.

Dalla dinamica è risultato che alcuni pallini abbiano impattato in alcuni ostacoli fissi rimbalzando verso il malcapitato, rimasto ferito all’occhio destro ed alla mano sinistra. L’uomo, che ora non è in pericolo di vita, è in condizioni critiche in riferimento all’occhio, operato dai sanitari del Ospedale di Faenza. Il 57enne, risultato titolare di regolare porto di fucile per uso caccia, al termine dell’attività d’indagine, è stata denunciato per "lesioni personali colpose"; mentre il fucile da caccia è stato sequestrato.