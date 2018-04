Incidente durante la sfida di rugby: Rebecca continua a lottare

Rebecca continua a lottare nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il mondo del rugby è in apprensione per la 18enne di Reggio Emilia dell'Amatori Parma rimasta ferita nel corso di un match di Coppa Italia di rugby a sette femminile, che si stava disputando domenica mattina nel campo di via Dismano Vecchio. La giovane, giunta al Trauma Center dell'ospedale cesenate con una grave ferita al capo dopo una caduta all'indietro a seguito di un'azione di gioco, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. I medici si sono riservati la prognosi.

"Il nostro sostegno è tutto per la giovane giocatrice dell'Amatori Parma Rugby ricoverata a Cesena e per la sua famiglia", è il messaggio sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Rugby. Profondo il pensiero de "Le Pellerossa Rugby Rimini": "Il rugby è uno sport di impatto e siamo abituate agli scontri ed agli infortuni. Siamo anche abituate a sdrammatizzare tutto con una bella presa per in giro. Chi di noi non ha preso in giro una compagna di squadra per un crociato rotto? Non siamo abituate però a questi infortuni gravi che non dovrebbero succedere. Usiamo il condizionale, perché una cosa simile non dovrebbe mai succedere eppure la vita è fatta di imprevisti, anche molto dolorosi ed ingiusti. Siamo sicuramente vicini all' Amatori Parma Rugby perché il rugby è famiglia e sostegno. Lo scopo del terzo tempo è proprio quello, di stare insieme alla famiglia anche dopo le botte. Questa è sicuramente una botta grossa, enorme. Adesso è il momento di stare ancora più vicine. Quindi ora serve un cerchio ben stretto, forte, di quelli da serrarci forte. Rebecca siamo tutte con te".