Anziana travolta mentre attraversava, è in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione

Versa in gravi condizioni, in prognosi riservata la donna travolta giovedì mattina smentre attraversava la strada in viale Alberti. I medici del Bufalini di Cesena l'hanno ricoverata nel reparto di Rianimazione e la prognosi, data la gravità del quadro clinico, è stata riservata. L'anziana si trovava sulle strisce pedonali, munite anche di isola spartitraffico, ed è stata travolta da un'auto in transito. L'incidente ai danni della 59enne si è verificato intorno alle 12 di giovedì in viale Alberti a Ravenna. Una Fiat Punto, che percorreva il viale in direzione Ponte Nuovo, condotta da un anziano, l'ha travolta. La donna è stata prima “caricata” sul cofano e ha mandato in frantumi il parabrezza e poi è stata sbalzata esanime sull'asfalto. La ricostruzione delle responsabilità è in mano alla Polizia Locale di Ravenna.