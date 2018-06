Mentre fa un giro sulla carrozzina elettrica finisce nel fosso: tratto in salvo dai Pompieri

Paura per un anziano nel pomeriggio di giovedì. Un 81enne residente a Santo Stefano, che stava facendo una passeggiata intorno a casa a bordo della sua carrozzina elettrica, giunto in via Scolo Formella intorno alle 16.30 è uscito di strada e si è cappottato nel fosso adiacente alla strada, dove era presente dell'acqua (fortunatamente bassa). Subito i passanti hanno allertato i soccorsi, giunto sul posto con ambulanza ed elicottero, e i Vigili del fuoco, che hanno estratto l'anziano dall'acqua e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. L'uomo è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna per le cure del caso, tuttavia dalle prime verifiche sembrerebbe non aver riportato traumi particolarmente importanti. Sul posto, per ricostruire l'accaduto, anche una pattuglia della Polizia municipale.