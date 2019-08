Colpito e investito da un'auto: anziano in ospedale, è gravissimo

Ancora un brutto incidente nel ravennate, dopo quello avvenuto lunedì mattina in autostrada. Poco dopo le 18 un 25enne ravennate al volante di una Volvo V40, che stava percorrendo via Bellucci dalla periferia verso il centro, ha investito un 83enne ravennate nei pressi di un passaggio pedonale. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini con codice di massima gravità. La Polizia locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di legge, ha chiuso al traffico la strada per permettere i soccorsi.

Foto Massimo Argnani