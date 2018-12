Esce di strada e precipita in un fosso: paura per una 19enne

E' uscita di strada ed è finita nel fosso. Mercoledì mattina, attorno alle 8.30, una 19enne di Savarna che stava percorrendo via Cerba da via Zuccherificio verso via Sant'Alberto, circa 500 metri prima di via Canalazzo ha perso il controllo della Ford Fiesta sulla quale viaggiava ed è uscita di strada, precipitando nel fosso adiacente alla carreggiata stradale nel suo lato di marcia.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna. La ragazza, sempre rimasta cosciente, è riuscita a uscire dall'abitacolo dell'auto e, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia municipale di Ravenna, che ha gestito il traffico: la strada è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.