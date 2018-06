Incidente nella notte, finiscono con l'auto fuori strada: tre ragazze in ospedale

Ancora un incidente nella notte sulle strade del ravennate, dopo quello che ha visto coinvolti due ragazzi. Intorno alle 2.15 un'auto che percorreva via Sinistra Canale Molinetto, con a bordo tre ragazze di 21 anni, è improvvisamente uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medicalizzata che hanno trasportato le giovani al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, due di loro con codice di media gravità mentre la terza, che ha riportato ferite più gravi, con codice di massima gravità. Sul posto per aiutare nelle operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco di Ravenna e, per i rilievi di legge, le volanti della Polizia di Stato.