Cacciatore "miracolato" insieme al suo cane: evita lo schianto frontale infilandosi tra due camion

Potevano essere drammatiche le conseguenze dell'incidente che mercoledì mattina, intorno alle 12.30, si è verificato su via Romea nord. Un 65enne, che percorreva la Romea da Comacchio verso Ravenna a bordo di una Hyundai ix35, giunto all'altezza del parcheggio di Punte Alberete ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, sbandando nella corsia di marcia opposta. Il veicolo ha dapprima impattato contro un camion in sosta nella piazzola laterale, poi ha sfiorato un secondo camion che stava percorrendo la Romea in direzione Venezia, riuscendo a passare in mezzo ai due pesanti veicoli senza impattare frontalmente anche grazie alla prontezza di riflessi del camionista in transito. L'auto è poi finita cappottata sottosopra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. E' stato chiamato anche un veterinario per constatare lo stato di salute del cane da caccia che l'uomo aveva a bordo dell'auto, chiuso nell'apposito trasportino e rimasto inizialmente bloccato all'interno del bagagliaio. Sul posto anche i Vigili del fuoco e, per i rilievi, la Polizia stradale di Ravenna e i Carabinieri. La viabilità è stata gestita a senso unico alternato nel tratto di strada interessato dal sinistro.

Foto Massimo Argnani