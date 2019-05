Cade dalla bici e batte la testa sull'asfalto: 15enne in ospedale

Grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì a Ravenna. Poco dopo le 19 un 15enne, che stava viaggiando lungo via Fortunato in sella alla sua bicicletta, per cause ancora in corso d'accertamento è rovinato a terra battendo violentemente la testa sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il giovane ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi di legge e la gestione del traffico, anche la Polizia locale di Ravenna. La caduta, dalle prime informazioni, sarebbe stata accidentale e nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Immagine di repertorio