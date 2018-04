Bimbo travolto da un'auto: trasportato con l'elimedica al "Bufalini"

Ennesimo grave incidente stradale nel ravennate. Un bambino è rimasto ferito dopo esser stato investito da un'auto. Il sinistro è avvenuto venerdì pomeriggio, poco dopo le 17.30, a Fruges, nel comune di Massa Lombarda, in via IV Novembre. Il piccolo si trovava in compagnia di un familiare, quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale della Bassa Romagna, è stato travolto da un'auto. Immediato l'allarme al 118. Sul posto i sanitari si sono precipitati con un'ambulanza e l'elimedica. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.